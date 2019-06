Europei U21, Belgio - Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Italia deve vincere se vuole accedere alle semifinali dell'Europeo Under 21. Dopo lo straordinario debutto contro la Spagna e la sconfitta contro la Polonia, il destino degli azzurrini è alquanto incerto. La squadra di Di Biagio (per arrivare prima nel girone) deve vincere col Belgio e sperare che la Spagna batta la Polonia con non più di due gol di scarto. In caso di piazzamento al secondo posto il rischio è ancora più elevato: bisognerà attendere la partita di lunedì tra Francia e Romania che con un pareggio nello scontro diretto, otterrebbero entrambe la qualificazione alle semifinali (escludendo l'Italia).

BELGIO - ITALIA, DOVE DEVERLA IN TV: La partita tra Belgio-Italia è in programma stasera alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play e in differita su Rai Replay.

BELGIO ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Di Marco; Barella, Mandragora, Lo.Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa. Ct: Di Biagio.

BELGIO (4-2-3-1): De Wolf; Cools, Bornauw, Cobbaut, De Norre; Heynen, Mangala; Bastien, Lukebakio, Mbenza; Schrijvers. Ct: Walem.