Finale Euro 2024, Spagna vs Inghilterra: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera è in programma la finale di Euro 2024 tra la Spagna e l'Inghilterra. L'atto finale dell'Europeo si terrà all'Olympiastadion di Berlino. Le "Furie Rosse" vogliono tornare a vincere l'Europeo che manca dal 2012, mentre gli Inglesi saranno nuovamente in finale a distanza di tre anni dall'ultima volta, quando si arresero all'Italia. Stavolta proveranno a vincere un titolo che non hanno mai vinto nella loro lunga storia. Kane e compagni vogliono rompere questo tabù. Di seguito le informazioni su dove seguirla:

Domenica 14 luglio 2024, ore 21:00 - Spagna- Inghilterra

La finale, come tutti gli Europei in Germania, sarà visibile sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go. Sulla Rai (in chiaro) sono state trasmesse tutte le partite dai quarti di finale in poi, dunque sarà così anche per l'ultimo capitolo della manifestazione: occorrerà sintonizzarsi su Rai 1 e Rai 2 e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

TORNA ALLA HOMEPAGE