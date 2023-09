Immobile, inizia una nuova era: entra nella storia dell'Italia - FOTO

Il grande giorno è arrivato: in Italia si apre una nuova era. E non parliamo solo della prima partita di Spalletti sulla panchina della Nazionale, ma di una novità che ne è diretta conseguenza. Ciro Immobile, contro la Macedonia, fa il suo esordio da capitano dell'Italia. L'uomo, probabilmente, più criticato, quello che per anni ha assorbito attacchi da ogni dove, oggi si prende la sua rivincita. All'età di 33 anni, per l'attaccante e simbolo della Lazio, inizia una nuova avventura. Ancora una volta sarà chiamato a rappresentare il popolo italiano, ma da oggi con un peso maggiore. Quella fascia al braccio significa avere più responsabilità ed essere costantemente al centro dell'attenzione. Ma significa anche entrare nella storia sportiva di questo paese. Entusiasmo e pressione si mescolano in un cocktail che può mandare in confusione, ma al quale Ciro dovrà essere in grado di resistere. L'importante ora è assorbire le conseguenze di un ruolo così importante e, come già fa in biancoceleste, prendersi la squadra sulle spalle per condurla alla vittoria!

Pubblicato il 9/09