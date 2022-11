Italia - Germania U21, Cancellieri trascinatore azzurro: che doppietta!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Italia - Germania è la partita di Matteo Cancellieri. Nel giugno scorso l'attaccante della Lazio esordì in nazionale maggiore proprio contro i tedeschi, mentre con la maglia dell'Under 21 contro la Germania ha realizzato una doppietta. Allo Stadio del Conero di Ancona gli azzurrini erano sotto per 3-0 contro i pari età tedeschi quando il ct Paolo Nicolato ha chiamato dalla panchina proprio Cancellieri. Dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, il biancoceleste ha accorciato le distanze sfruttando una sponda di testa di Bellanova, facendo un sombrero con il sinistro a un difensore e calciando in porta con il destro. Ma la rete non ha placato Cancellieri: dopo una manciata di minuti il classe 2002 ha realizzato la doppietta, per il 3-2 parziale, con un sinistro al volo dall'interno dell'area, su cross di Quagliata. L'attaccante della Lazio ha letteralmente preso per mano la nazionale Under 21, portando il suo bottino a 4 gol in 8 presenze. La sua prestazione però non è servita e evitare la sconfitta dell'Italia: allo scadere gli azzurri sono rimasti in nove (espulsioni di Cittadini e Bellanova) e hanno subito su rigore il 4-2. Dopo la duplice espulsione Nicolato ha operato altre sostituzioni richiamando in panchina anche Cancellieri.

