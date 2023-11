Italia, Spalletti deve rinunciare a tre giocatori: ecco chi sono

TUTTOmercatoWEB.com

I calciatori Meret, Toloi e Calabria, infortunatisi in occasione delle rispettive gare di campionato, sono stati sconvocati dal ct della Nazionale Luciano Spalletti, per gli impegni di qualificazione a Euro 2024 contro la Nord Macedonia e l'Ucraina. Lo rende noto la Figc. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione in sostituzione dei tre calciatori di Napoli, Atalanta e Milan.