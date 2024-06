Italia - Turchia, le probabili formazioni: Spalletti punta sui titolari ma con qualche sorpresa

TUTTOmercatoWEB.com

Due amichevoli prima di partire per la Germania. È questo il programma dell'Italia, che allo Stadio Dall'Ara di Bologna affronterà la Turchia di Vincenzo Montella martedì 4 giugno alle ore 21. Spalletti punta sui titolarissimi ma non senza sorprese, come in porta dove al posto di Donnarumma ci sarà Vicario. La difesa a tre davanti all'ex Empoli sarà composta da Darmian, Buongiorno e Bastoni, visto il forfait di Acerbi. A centrocampo Barella affiancherà Jorginho. Sulle fasce, invece, ci sarà spazio per Di Lorenzo a destra e per Dimarco a sinistra. I due trequartisti saranno Pellegrini e Chiesa, mentre il posto da centravanti con ogni probabilità lo prenderà Retegui.

Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct: Spalletti.



TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct: Montella