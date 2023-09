Italia U21, contro la Lettonia non va oltre il pari. Nunziata: "Quando non vinci…”

Fonte: Fabrizio Parascani

L'Under 21 di Carmine Nunziata contro la Lettonia non è andata oltre il pari. Gli azzurrini, nella prima gara valida per la qualificazione all'Europeo non sono andati oltre lo 0-0. Al termine della gara, come riporta Tmw, il tecnico degli azzurrini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Alla domanda se la squadra deve crescere. Ha risposto come segue: "Quando non fai una buona prestazione e non vinci ci si attacca a tutto. Questi ragazzi giocano in Serie B, in Serie A, non sono ragazzi acerbi. Abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi". Gli è posta una seconda domanda su come si mossi i trequartisti e gli attaccanti.

Il tecnico ha dichiarato quanto segue: "Difficilmente parlo dei singoli, sicuramente i trequartisti - Miretti e Casadei - potevano fare meglio. Miretti veniva da un paio di giorni di febbre e per questo motivo l'ho tolto. Entrambi potevano fare molto di più". L'ultima domanda gli è stata posta sul prossimo impegno degli azzurrini contro la Turchia e sulle condizioni di Baldanzi.