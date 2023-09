Italia U21, il capitano Pirola: "Un’emozione bellissima ma..."

Fonte: Fabrizio Parascani

L'Under 21 ha pareggiato 0-0 contro la Lettonia. Gli azzurrini, nella prima gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria, che si terrà in Slovacchia nel 2025, non sono riusciti a vincere. Il neo Capitano Lorenzo Pirola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Ai microfoni della Rai, il difensore ha espresso le sue emozioni per aver indossato la fascia di capitano. Ecco le dichiarazioni: "Indossare questa fascia è stata una emozione bellissima, ma quello di oggi non è stato l'esordio che speravamo di fare. Abbiamo sprecato tanto, non siamo riusciti a sbloccarla". Gli è stata posta una seconda domanda sul mancato gol contro i lettoni. Il difensore della Salernitana ha dichiarato quanto segue: "E' da poco che ci conosciamo tutti, abbiamo fatto solo tre allenamenti. Siamo venuti qui e disputato la gara che dovevamo fare, peccato per il gol. Queste gare sembrano scontate, ma in Under 21 non c'è nulla di scontato e se non segni più porti avanti la partita più diventa complicata".