Lazio, Strakosha convocato dall'Albania

Thomas Strakosha è stato convocato dalla Nazionale albanese. L'estremo difensore della Lazio è tra i giocatori che il ct Christian Panucci porterà con sé nelle due gare per le qualificazioni agli Europei, la sfida casalinga contro la Turchia, in programma venerdì 22 alle 20.45, e in quella in trasferta con l'Andorra (lunedì 25 alle 20.43). Di seguito, l'intero elenco dei convocati diffusi dai canali della Federazione calcistica albanese.