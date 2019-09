Nazionali, buona la prima per Bastos: l'Angola supera il Gambia 1-0

Il cammino verso Qatar 2022 sarà lungo e tortuoso per gran parte delle nazionali africane. Ben 28 squadre, le meno quotate del ranking del CAF (la Federazione Africana), dovranno infatti sostenere un turno preliminare per guadagnarsi un posto nei gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ne passeranno 14, che andranno ad aggiungersi alle altre 26 - le nazionali più avanti nel ranking - per formare i 10 raggruppamenti. Tra le federazioni più indietro, e che quindi dovranno passare per il play-off, c'è anche l'Angola di Bastos, scesa in campo poco fa in Gambia. La partita d'andata sorride agli angolani che si impongono sugli avversari per 1-0 grazie alla rete di Gaspar al 32'. Il centrale della Lazio è il pilastro della difesa che ha guidato senza sbavature per tutti i 90 minuti, resistendo sul finale anche all'assalto disperato dei gambiani. L'Angola può festeggiare questo ottimo risultato che, per la gara di ritorno (prevista per il 10 settembre alle ore 17), gli consentirà di fare affidamento sul gol in trasferta. Al centro del reparto arretrato ci sarà sicuramente Bastos, anima africana della Lazio in queste qualificazioni verso la Coppa del Mondo 2022.

LAZIO, SEI TORNATA ALL'ATTACCO

LAZIO, LA SEDUTA MATTUTINA A FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 6 settembre alle ore 21:00