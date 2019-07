Nazionali giovanili, ufficializzati i nuovi ct: quanti ex Lazio!

La Figc ha ufficializzato i nuovi tecnici delle Nazionali giovanili maschili che mercoledì 31 luglio, e giovedì 1° agosto parteciperanno a una riunione nel Centro Tecnico di Coverciano. Tante saranno le novità a cominciare dall'Under 21 con Paolo Nicolato, ex ct dell'Under20, che ha preso il posto di Luigi Di Biagio. Al posto di Nicolato ci sarà Daniele Franceschini, promosso dopo due stagioni sulla panchina dell’Under 18. Sorprese per l'Under19 dove la FIGC ha scelto Alberto Bollini. L'ex tecnico della Primavera della Lazio, con cui ha vinto anche uno scudetto, è pronto alla nuova sfida e vuole mettere la sua esperienza con i giovani al servizio della Federazione. Per quello che riguarda le altre panchine, Carmine Nunziata e Daniele Zoratto alleneranno rispettivamente l’Under 18 e l’Under 17. Altro ex biancoceleste per l' Under 16 con Bernardo Corradi, vice prima di Nunziata all’Under 17 e poi di Federico Guidi all’Under 19, che sarà per la prima volta il titolare. Confermata invece Patrizia Panico sulla panchina dell’Under 15.

Ecco la griglia dei nuovi ct:

- UNDER 21: Paolo Nicolato

- UNDER 20: Daniele Franceschini

- UNDER 19: Alberto Bollini

- UNDER 18: Carmine Nunziata

- UNDER 17: Daniele Zoratto

- UNDER 16: Bernardo Corradi

- UNDER 15: Patrizia Panico

