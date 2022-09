Nazionali, Milinkovic salterà Norvegia-Serbia: ecco il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tornerà a Roma in anticipo rispetto al previsto Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, infatti, salterà la prossima partita della sua Serbia contro la Norvegia, a causa di una squalifica rimediata nella giornata di ieri contro la Svezia. Il centrocampista è stato ammonito al 67' ottenendo la seconda ammonizione in questa edizione di Nations League e, di conseguenza, anche la squalifica per una giornata. In questa competizione, infatti, è sufficiente un'ammonizione per entrare nell'elenco dei diffidati e, dunque, solo due per saltare il turno successsivo. Milinkovic è atteso a Roma nelle prossime ore, a meno di imprevisti, si rimetterà al servizio di Maurizio Sarri per preparare la sfida di domenica contro lo Spezia.