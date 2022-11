Argentina Mondiali | Delusione Dybala, dimenticato in panchina da Lionel Scaloni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala a questo Mondiale c'è, anche se non sembra. Ovviamente la domanda del perché il giocatore della Roma non scenda mai in campo durante i match dell'Argentina in Qatar, è stata rivolta al tecnico Scaloni, che senza esitare ha risposto: "Decisione tecnica. Paulo sta bene, lavora con noi e ci dà il massimo supporto. Chiaramente vorrebbe più spazio, come altri giocatori dell’Argentina. Finora ho fatto altre scelte. Ma magari in futuro anche Dybala avrà la sua occasione". Come riporta la rassegna di Radiosei, neanche con una sostituzione a disposizione contro l'Arabia Saudita il tecnico l'ha inserito in campo: fin qui Scaloni ha usato 16 diversi titolari, cambiando 5 uomini tra la prima e la seconda formazione e 17 in totale. Dybala è la riserva di Messi, questo è il pensiero generale dei giornalisti argentini in Qatar.