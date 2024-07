Calciomercato Lazio | Castellanos e Isaksen, ecco la cifra richiesta. E Stengs...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alle prese sulle riflessioni della propria lista. Imperativo vendere, non solo gli esuberi Fares, Andre Anderson, Cancellieri, Akpa Akpro e Basic, ma serve liberare posti anche tra gli over 22 in rosa. L'indiziato numero uno è Hysaj, ma attenzione alle sorprese. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, altri movimenti potrebbero essere legati a eventuali scossoni d'agosto su Isaksen (occhio sempre allo scambio con Stengs del Feyenoord) e Castellanos: partiranno però solo di fronte a proposte da 20 milioni di euro. Per sostituire il Taty il sogno è il greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos. È stato offerto di nuovo Pinamonti, l'anno scorso poteva prendere il posto dell'argentino. Uno sliding doors continuo.