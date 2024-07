Lazio - Flaminio, l'appuntamento è vicino: le strategie per il progetto

RASSEGNA STAMPA - Non molto tempo fa Lotito si è recato in Campidoglio per presentare ufficialmente la proposta per il progetto del Flaminio. Entro ottobre, come aveva affermato a margine dell’incontro, verranno selezionati e revisionati gli aspetti tecnici e i dettagli, poi, come riporta Il Messaggero, il patron presenterà un piano di fattibilità. Il sogno è quello di avere il via libera quanto prima per poter realizzare il progetto entro il 2031, ma vanno tenuti a mente tutti i cavilli burocratici e i possibili ostacoli che si possono incontrare lungo il percorso.

Il presidente della Lazio sta studiando varie opzioni per ammortizzare i costi di chi poi dovrà investire sull’impianto. Edileuropa, l’azienda che sta collaborando per la realizzazione dell’Academy a Formello, potrebbe avere un ruolo anche nella progettazione del nuovo stadio. C’è cauto ottimismo, filtrato anche dalle parole di Gualtieri rilasciate nei giorni scorsi.

