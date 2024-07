Como, Reina: "A Roma sono stato benissimo. Ora cerco di aiutare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Pepe Reina, nuovo portiere del Como. Dopo le diverse esperienze in Inghilterra e in Spagna, con un passato importante in Italia anche alla Lazio, lo spagnolo ha parlato della sua nuova avventura con Fabregas in panchina. Ecco cosa ha detto in merito: "Sono strafelice di tornare in Italia, un Paese dove siamo stati benissimo ovunque, a Napoli, a Milano e Roma. Per mia moglie e i miei figli è sempre una gioia tornare qui. Io ho detto che vengo a dare una mano, in qualsiasi modo. Sicuramente prenderanno un altro portiere per iniziare con lui, però nel calcio ne ho viste tante..."