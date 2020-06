Atalanta-Lazio, per Sacchi la Dea è svantaggiata: il consiglio ad Inzaghi

ATALANTA-LAZIO, SACCHI - Sarà come un Mondiale, giocato d'estate, con un caldo torrido e partite ravvicinate, stile sprint. Il campionato ripartirà per chiudersi in breve, dodici giornate fino al 2 agosto, tutte d'un fiato. Arrigo Sacchi se ne intende, lui che ha guidato l'Italia nel 1994 alla Coppa del Mondo negli USA. Sa come affrontare una situazione di questo tipo e, nella rassegna di Radiosei, sfodera qualche consiglio: "La cosa più importante, quando si giocano partite ravvicinate, ogni tre giorni, è recuperare le forze. Il periodo di preparazione sarà fondamentale, le squadre che si troveranno meglio saranno quelle che avranno messo più benzina nei muscoli" dice. Poi aggiunge: "Chi ha un gioco dispendioso, ad esempio l’Atalanta, potrà essere svantaggiata. Il trucco è l’organizzazione di gioco, sapere quello che devi fare in campo e correre bene". Forse la Lazio ne ricaverà un vantaggio.

Lazio, Milinkovic punta l'Atalanta: la sua vittima preferita...

La Lazio, Bonucci e lo scudetto: le paure del difensore. E su Inzaghi...

Torna alla home page