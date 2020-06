La Lazio, Bonucci e lo scudetto: le paure del difensore. E su Inzaghi...

BONUCCI E LA LAZIO - E dopo più di tre mesi sarà di nuovo campionato, sarà ancora Serie A, si riprenderà con la sfida a distanza tra Juventus e Lazio. La data sul calendario è già cerchiata, quella del 20 luglio all'Allianz Stadium per il probabile scontro scudetto tra biancocelesti e bianconeri. Prima di quell'appuntamento ci saranno sette partite che diranno molto sulla corsa al titolo. Bonucci spera possa essere la Juve alla fine a trionfare, ma della squadra di Inzaghi non ci si può fidare: “La Lazio mi preoccupa - si legge sulla rassegna di Radiosei -. In questo campionato ci ha tolto un trofeo, Inzaghi è un grande allenatore. Ma adesso, dopo questa inattività, è difficili fare previsioni. Magari chi era in forma prima della pausa ora non lo è più, o viceversa. Sarà bello, entusiasmante, come un campionato che ricomincia. Io spero che si arrivi alla fine normale, non sono a favore di playoff o algoritmi. Se ci si ferma, meglio finirla lì e non assegnare nulla. Speriamo di arrivare al 2 agosto con la Juve campione".

