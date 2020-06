Lazio, Briga sogna lo scudetto e si candida per il nuovo inno biancoceleste

Ha subito aderito anche lui all’iniziativa “Tu non sarai mai sola", organizzata dalla Lazio per aiutare la Croce Rossa Italiana, Mattia Briga, cantautore romano e tifoso laziale. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, l’artista 31enne ha parlato della ripresa del campionato e della possibilità di scrivere un inno per i biancocelesti: “Ho sensazioni positive. Non sarà facile riprendere dopo tre mesi, e affrontiamo un’ottima squadra come l’Atalanta, ma quando c’è stata una catastrofe, la Lazio ha sempre vinto lo scudetto e questo va tenuto in considerazione”.

BRIGA, MUSICA E LAZIO – “La mia esibizione prima di Lazio-Inter? È stato magico cantare davanti a tantissime persone e prima di un match così importante. Sarebbe bello scrivere un inno se la Lazio me lo chiedesse, specie se si trattasse di celebrare qualcosa di importante, magari a fine stagione”.

