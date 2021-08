Balbo: "Pedro dalla Roma alla Lazio? Ecco perché ci guadagnano tutti"

RASSEGNA STAMPA - Il passaggio di Pedro dalla Roma alla Lazio ha fatto scalpore, non è comune vedere un giallorosso finire in biancoceleste. Eppure c'è chi non ci vede niente di male, anzi è un affare per entrambi i club: "Anche a me gli amici ne hanno parlato, hanno chiesto cosa ne pensassi. Per me - si legge sulla rassegna di Radiosei - con questo trasferimento ci hanno guadagnato tutti: la Roma che si è liberata di un ingaggio pesante di un giocatore su cui Mourinho aveva deciso di non puntare; la Lazio che ha preso un ottimo giocatore e il giocatore stesso che va in una squadra dove può giocare. Non vedo nessuno scandalo, anche perché è stato alla Roma solo un anno e non si è identificato con la maglia giallorossa", ha spiegato l'ex Roma Balbo.

Calciomercato Lazio, l'arrivo di Pedro è ormai storia

