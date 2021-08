Lazio, le pagelle dei quotidiani: è subito Pedro Pè! Asse Felipe-Milinkovic, Lazzari vola

La prima Lazio di Sarri fa il pieno, tre punti a Empoli in rimonta e vittoria che apre nel migliore dei modi il nuovo ciclo. Nonostante lo svantaggio iniziale, la Lazio reagisce subito e mette in luce tanti punti di forza. I movimenti difensivi sono ancora da registrare, ma il palleggio è già di qualità, la presenza in area non manca e le idee si vedono. Ottimo l'esordio di Pedro, sempre nel vivo e decisivo nel primo gol, Milinkovic è una cassaforte e Felipe Anderson è inesauribile. Ecco le pagelle dei quotidiani nazionali.

CORRIERE DELLO SPORT: Reina 6,5, Lazzari 7, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6, Milinkovic 7,5, A. Anderson (25’ st) 6, Leiva 6, Escalante (37’ st) sv, Akpa-Akpro 5, Luis Alberto (1’ st) 5,5, Pedro 6,5, Raul Moro (15’ st) 6, Immobile 6, Muriqi (37’ st) sv, Felipe Anderson 6,5. Sarri 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT: Reina 6,5, Lazzari 6,5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Hysaj 6,5, Milinkovic 7,5, A. Anderson (25’ st) 6, Leiva 6,5, Escalante (37’ st) sv, Akpa-Akpro 6, Luis Alberto (1’ st) 5,5, Pedro 6, Raul Moro (15’ st) 6, Immobile 6,5 Muriqi (37’ st) sv, Felipe Anderson 6,5. Sarri 6,5.

TUTTOSPORT: Reina 6,5, Lazzari 7, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6, Milinkovic 7,5, A. Anderson (25’ st) 6, Leiva 6, Escalante (37’ st) sv, Akpa-Akpro 5,5, Luis Alberto (1’ st) 6, Pedro 6,5, Raul Moro (15’ st) 6, Immobile 6 Muriqi (37’ st) sv, Felipe Anderson 6,5. Sarri 7.

IL MESSAGGERO: Reina 6; Lazzari 7, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 7.5 (25' st André Anderson 6), Leiva 6 (37' st Escalante ng), Aka Akpro 5 (1' st Luis Alberto 6); Pedro 6.5 (15' st Raul Moro 6), Immobile 6 (37'st Muriqi), Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6.5.

