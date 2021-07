Belgio - Italia, dubbi in difesa per Mancini: Acerbi o Chiellini?

Poco più di 24 ore e l'Italia scenderà in campo contro il Belgio nel quarto di finale in programma alle 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il ct azzurro avrà molto da lavorare in vista della gara contro la compagine di mister Martinez e soprattutto dovrà sciogliere il nodo che riguarda la difesa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la presenza di Giorgio Chiellini è ancora in forse. Il bianconero sta cercando di recuperare dall'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due gare ma non è certo che riuscirà ad esserci a Monaco. Anche nell'allenamento di ieri è stata provata la coppia formata da Bonucci e Acerbi e il tecnico potrebbe sciogliere i dubbi oggi o al massimo nell'ultima rifinitura che si terrà nella giornata di domani. Acerbi si è comportato benissimo quando è stato chiamato in campo, soprattutto nella gara contro l'Austria ha servito l'assist a Pessina per la rete del definitivo 2-0 . Se Mancini lo chiamerà si farà trovare pronto.

