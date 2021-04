Benevento, Montipò non si sbilancia: "Io piaccio alla Lazio? Immagino che quest'estate..."

Lorenzo Montipò sta facendo talmente bene col Benevento che, in poco tempo, ha attirato su di sé le attenzioni di alcune big del campionato di Serie A. In particolare, la Lazio sembra averci fatto un pensierino in virtù del momento complicato di Strakosha e dell'età avanzata di Reina. Lo stesso portiere, analizzando la stagione e il suo rendimento, ha parlato dell'interesse dei biancocelesti, ma senza sbilanciarsi: "Si dice che io piaccia alla Lazio? Immagino che quest'estate ci sarà davvero un bel giro di portieri". Il classe '96, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ricordato di aver rinnovato con i giallorossi fino a giugno 2022, ma di sperare di avere un nuovo colloquio con la dirigenza a salvezza conquistata. Anche perché, sia lui che la compagna Eleonora si trovano benissimo a Benevento. Montipò giura amore a Pippo Inzaghi, ma non è escluso l'approdo alla corte di Simone.

