Bodo/Glimt- Lazio, il piano dei biancocelesti per "testare" il campo sintetico

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Metteo Guendouzi salterà per squalifica la trasferta di Bergamo ed è già quindi con la testa tutta rivolta alla sfida di Bodo. Rimarrà quindi a Roma e aspetterà i compagni tornare con un volo charter a mezzanotte circa. Tutto d'un fiato: lunedì si riprenderanno già gli allenamenti, martedì altra seduta, poi si partirà per la Norvegia (sempre martedì). Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il volo sarà anticipato quindi di un giorno poiché il volo charter avrà una durata di circa 4 ore e l'idea è quella di evitare ogni tipo di stress per i giocatori.

Inoltre, sarà anche necessario sperimentare il campo sintetico, dove si allenerà mercoledì alle 17.30. In tanti, allo stadio Aspmyra, sono "caduti": basti pensare il pesante inciampo della Roma (6-1 nel 2021) e l'Olympiakos (3-0) agli ottavi, i cui giocatori si sono lamentati del manto bagnato del prato che non permetteva ai giocatori di avere un equilibrio ottimale.

Dopo la gara in Norvegia la Lazio rientrerà a Roma con volo charter prima di mezzanotte per arrivare in Italia circa alle 3 di notte. Tutti a formello per preparare il derby.

Pubblicato il 5/04