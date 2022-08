Bologna, Mihajlovic e i suoi verso la Lazio: le condizioni di De Silvestri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prosegue senza sosta la preparazione del Bologna in quel di Casteldebole, in vista della sfida di domenica contro la Lazio. L'appuntamento è fissato alle 18:30 all'Olimpico e i ragazzi di Mihajlovic vogliono arrivare preparati, sperano di essere al completo senza defezioni. Sarà una gara importante per entrambe le compagini, determinate a fare bene. Iniziare col piede giusto sarebbe significativo, darebbe una spinta in più a entrambe consentendogli di approcciare in maniera più propositiva alle gare successive. C'è qualcuno tra i felsinei che ci tiene particolarmente, è Lorenzo De Silvestri. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex biancoceleste sta stringendo i denti e non ha intenzione di rinunciare a scendere in campo contro la squadra del cuore. Nella giornata di ieri ha svolto solo l'allenamento atletico, ha un piccolo problema fisico ma niente di grave. Oggi è in programma una nuova sessione, si valuteranno le sue condizioni. Vuole esserci domenica, ci conta anche il tecnico. È uno dei suoi uomini di fiducia.

