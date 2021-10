Bologna, torna il sereno in casa del club felsineo: Sinisa ha il sostegno della società

RASSEGNA STAMPA - Giorni duri per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic, l’insoddisfacente partenza in campionato dei rossoblu ha destato preoccupazioni che si sono acutizzate con le ultime gare. A infierire anche le dimissioni di Walter Sabatini. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la collera del presidente Joey Saputo è stata placata e ora può tornare a Montreal lasciando la squadra nelle mani di Mihajlovic. Le voci che mettevano a rischio la permanenza di Sinisa al comando dei felsinei sembrano essere rientrare. Il ritiro forzato e poi la pace tra presidente e squadra, la gara di domenica contro la Lazio sarà dunque fondamentale per il Bologna che dovrà dare segnali positivi.

