Brescia - Lazio, la Procura ha sentito i “buu” a Balotelli: rischio squalifica

È il minuto 31' di Brescia - Lazio: Balotelli, attaccante delle Rondinelle, ferma il gioco e si dirige verso Manganiello per lamentarsi di presunti cori razzisti nei suoi confronti. Dopo un breve stop - e l'annuncio dello speaker -, la partita riprende. Ma il caso resta. E il primo ad alimentarlo è lo stesso Mario, che su Instagram urla “vergogna” ai tifosi biancocelesti presenti al Rigamonti. Ora, secondo Repubblica, la Procura sembrerebbe dargli ragione. Stando a quanto riportato sul quotidiano, infatti, tutti e tre i delegati della Procura Federale presenti alla partita avrebbero notato e messo a verbale dei cori discriminatori provenienti dallo spicchio di tifo laziale. Circostanza che difficilmente verrà trascurata dal Giudice Sportivo, dal quale si attende una probabile squalifica da comminare alla Lazio (con un settore dell'Olimpico o partita a porte chiuse, ndr), rea di essersi macchiata - nel caso in cui le indiscrezioni venissero confermate - di recidività dopo il caso Kessie-Bakayoko dello scorso aprile in Coppa Italia. Tramite un comunicato, la società ha preso immediatamente le distanze da tali comportamenti. Ma ciò potrebbe non bastare: adesso si attende solo la decisione del Giudice Sportivo.

