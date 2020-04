Calcio e Coronavirus, l'idea dal Belgio: "Mascherine per i giocatori"

Una proposta che può sembrare assurda, quasi impensabile. Ma l'ideatore non è uno qualsiasi, al contrario: un virologo, il dottor Marc Von Ranst, consulente del governo belga per l'emergenza Covid-19. In Belgio, così come nel resto del mondo (o quasi), il campionato di calcio è fermo e si valuta addirittura una sua sospensione definitiva. Ed è qui che entra in gioco l'idea di Von Ranst: far indossare ai giocatori una mascherina apposita per evitare il contagio. Lo stesso virologo ha dichiarato in merito: "L'ipotesi di vedere calciatori in campo con una mascherina sul viso è da valutare. Certo, non si tratterebbe di mascherine chirurgiche, totalmente inadatte. Sul web è possibile trovare modelli anti-inquinamento per giocatori di football americano e ciclisti senz'altro più comodi" - le sue parole riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei. Un'idea che al momento però sembra destinata a rimanere tale.

Calciomercato Lazio, si scalda l'asse Tare-Mendes

Calciomercato Lazio, in bilico il futuro di Wallace

Clicca qui per tornare all'homepage del sito