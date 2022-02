Calciomercato Genoa, Criscito saluta in anticipo: già a marzo a Toronto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stavolta potrebbe essere l'addio definitivo al Genoa, in anticipo rispetto all'estate. Domenico Criscito già nel mese di marzo si trasferirà al Toronto, la futura squadra di Lorenzo Insigne. Questo è quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei. I dirigenti canadesi sono in Italia per un viaggio di affari e hanno proposto al difensore di anticipare il trasferimento per iniziare la stagione regolare. L'ex Zenit sta valutando l'offerta, ma dall'entourage del giocatore filtra grande ottimismo. Criscito, che esordì con la maglia del Genoa 19 anni fa, si appresta a chiudere la quarta parentesi in rossoblù.