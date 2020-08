Calciomercato, il Barcellona e il post-Suarez: nella lista dei candidati anche Immobile

Ciro Immobile è il leader della Lazio. Reduce dalla Scarpa d'Oro e dal titolo di capocannoniere della Serie A, non potrebbe davvero chiedere nulla di più. A Roma l'attaccante ha trovato la sua dimensione: la squadra si è messa a sua disposizione per consentirgli di siglare sempre più gol, e le sue reti hanno fatto raggiungere ai biancocelesti la tanto agognata qualificazione in Champions League, dopo anni di assenza. Tuttavia, nonostante la sua permanenza nella Capitale sia praticamente certa, non mancano i club che lo starebbero corteggiando. In precedenza si era parlato di un'offerta importante da parte del Newcastle mentre ora, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Barcellona l'avrebbe inserito nella lista dei possibili obiettivi per rimpiazzare Suarez. Il casting dei catalani deve ancora iniziare e la vicenda Messi, che sta monopolizzando tutto, non aiuta a dare una svolta alla situazione. Non è detto che il bomber della Lazio diventi un obiettivo reale dei blaugrana, alla ricerca di profili che possano ringiovanire la rosa, ma rimane un certo interesse da parte degli spagnoli nei suoi confronti.

