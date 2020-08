Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina pensa a Bonaventura: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Bonaventura continua ad attirare ammiratori in Serie A. Il centrocampista, appena svincolatosi dal Milan, è a caccia di una nuova avventura. Dopo la fine della sua esperienza in rossonero, il giocatore è libero di scegliere la sua nuova destinazione. In queste settimane sono molti i club che si sono interessati a lui dal Torino all'Atalanta passando per Roma, Benevento e Verona, ma per il momento non è ancora arrivata la fumata bianca. Bonaventura è stato proposto più volte alla Lazio dal suo agente Raiola, soprattutto in queste settimane in cui il procuratore e le aquile stanno parlando di Mohamed Fares. Il profilo piace, ma per il momento non è considerato una priorità anche per la richiesta di un triennale da due milioni più bonus a stagione. Nel frattempo, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull'ex numero 5 dei meneghini è piombata la Fiorentina. I viola sono alla ricerca di un calciatore di esperienza per la linea mediana e avrebbero inserito sia Bonaventura che Borja Valero, appena liberatosi dall'Inter, nell'elenco. Due piste da tenere d'occhio con la seconda che sarebbe un romantico ritorno alle origini.

