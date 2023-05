Calciomercato Lazio, Berardi il primo regalo per la Champions? I dettagli

L'attaccante del Sassuolo potrebbe essere il primo tassello per la qualificazione alla prossima Champions League. Nell'affare potrebbe...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi resta nel radar della Lazio. L'esterno del Sassuolo è da tre anni accostato ai biancocelesti, ma la qualificazione in Champions League potrebbe aiutare l'operazione. Il calciatore piace a società e Sarri, potrebbe essere il primo regalo per la qualificazione nella massima competizione europea per club. I soldi della Champions favorirebbero la trattativa anche se il Sassuolo storicamente non è un club che fa sconti. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, i neroverdi hanno sempre valutato oltre i 30 milioni il calciatore. Berardi compirà 29 anni il primo agosto e potrebbe spingere per provare il grande salto in una big. L'intenzione della Lazio è chiudere vicina ai 20 milioni, magari inserendo nell'affare Cancellieri, strappato agli emiliani l'estate scorsa.