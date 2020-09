Calciomercato Lazio, confronto Lotito - Raiola: si sblocca la situazione Fares

Buone notizie arrivano sul fronte Fares. Al termine di un confronto telefonico tra Lotito e Raiola, la situazione sembra essersi risolta. Sul terzino, riporta la rassegna stampa di Radiosei, continuavano a esserci nodi irrisolti sulle commissioni e i metodi di pagamento. Ora sembra che finalmente l'algerino possa iniziare la propria avventura in biancoceleste, cominciando a lavorare al Training Center di Formello. Il problema è che mancano ormai pochi giorni all'esordio in campionato e l'ex Spal ha dimostrato, anche nei test all'Isokinetic, di non avere nelle gambe il giusto minutaggio. Dopo l'operazione al ginocchio, al neo-acquisto biancoceleste serve ancora del tempo per essere pienamente a disposizione di Simone Inzaghi.

