Calciomercato Lazio | Continua il pressing per Casadei: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora per regalare a Baroni un nuovo centrocampista. Cesare Casadei è in cima alla lista dei desideri, Fabiani è in pressing e aspetta notizie dal Chelsea. I blues hanno terminato gli slot stagionali per i prestiti dopo la cessione di Renato Veiga alla Juventus, perciò Casadei dovrà essere ceduto solo a titolo definitivo. Come riporta il Corriere dello Sport, bisogna capire la disponibilità del club londinese a cedere l'ex Inter a un prezzo di partenza irrisorio e accettando bonus facili (decisamente superiori all’importo di acquisto iniziale) per andare a dama, scavalcando l’indice di liquidità bloccato. Nel frattempo, come anticipato, la Lazio ha rialzato l'offerta, passando da 8 milioni + il 50% sulla futura rivendita a 12 milioni + il 25% sulla futura rivendita. Il nodo rimane quello relativo alla modalità di pagamento, come riferisce Il Messaggero, in quanto la Lazio non ha immediata disponibilità economica e propone rateizzazioni e "pagherò". Non resta che attendere.