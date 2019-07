Calciomercato Lazio, Correa è già una forza: e Lotito l'ha blindato

Il calciomercato della Lazio è davanti al bivio Milinkovic. Le prossime mosse dipendono anche dalla posizione del serbo, che potrebbe salutare in caso di un'offerta irrinunciabile. Chi invece è blindato è Joaquin Correa, vera e propria stella del finale della scorsa stagione. La sua cavalcata verso il 2-0 in finale di Coppa Italia è rimasta negli occhi di tutti e tanto basta a far sognare i tifosi biancocelesti.

PUNTO DI FORZA DELLA LAZIO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quella prodezza però ha acceso anche le sirene del calciomercato. Sirene subito spente da Lotito, che davanti agli approcchi di Milan e Napoli ha chiuso qualsiasi porta. Niente da fare, Correa sarà il punto do forza della squadra di Inzaghi, come già mostrato ieri in amichevole. Un poker, giocate di alta scuola, il passo da grande giocatore. Con un pizzico in più di killer istinct Correa sarebbe un vero e proprio top player e quella che è alle porte è la stagione del definitivo step.

LAZIO, L'INTERVISTA A LOTITO

LAZIO, TUTTO SU CIPRIANO

TORNA ALLA HOME PAGE