Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru, si allunga l'attesa. E Cabal scalpita: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Si allunga l’attesa per Dele-Bashiru. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, la Lazio e l’Hatayspor hanno trovato la quadra per il trasferimento e tra oggi e domani era stato annunciato il suo arrivo nella Capitale. Ieri, riporta il Corriere dello Sport, a Formello attendevano la risposta finale e i relativi documenti per poter ufficializzare l’acquisto. Non sarà però l’ultimo, all’appello manca anche un terzino.

C’è un accordo verbale con Setti per l’arrivo di Cabal a 8 milioni più 2 di bonus. Il colombiano aspetta il via per raggiungere il compagno di squadra Noslin, ma prima, sottolinea il quotidiano, è necessaria la partenza di Hysaj ormai fuori dai piani e in scadenza di contratto fra un anno. La società ci sta lavorando così come sulle altre cessioni, vuole velocizzare i tempi e da sistemare ancora ci sono Fares e André Anderson.

