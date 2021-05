Calciomercato Lazio, derby con la Roma per Boateng? La situazione

Nelle ultime ore il nome di Jerome Boateng, difensore che il prossimo 30 giugno sarà ufficialmente svincolato dal Bayern Monaco, ma che è già in cerca di una nuova squadra, è stato accostato alla Lazio. Ci sarebbero stati dei contatti con il procuratore Ramadani, entourage anche di Sarri e Maksimovic, per provare a giocare di anticipo e convincere il tedesco a venire in Italia. Occhio però alla Roma: secondo la rassegna di Radiosei anche i giallorossi avrebbero messo nel mirino Boateng e vorrebbero giocarsi la carta Mourinho, grande estimatore del giocatore. Mou voleva Boateng già ai tempi dello United, ecco perché un'offerta sarebbe stata già presentata dalla Roma al calciatore tramite alcuni intermediari. Tutto ancora in divenire, Lazio e Roma ci provano, potrebbe nascere un derby di mercato.

