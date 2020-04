Calciomercato Lazio, derby per Lovren e Pedro: si muove anche la Roma

Il prossimo calciomercato sarà molto diverso dal solito. I club, dopo l'emergenza coronavirus, avranno meno soldi da spendere, così gli svincolati o i giocatori all'ultimo anno di contratto saranno piste molto battute. Nei giorni scorsi erano filtrate notizie su interessamenti della Lazio per Lovren e Pedro, il primo in scadenza 2021 con il Liverpool, il secondo parametro zero dal Chelsea.

ANCHE LA ROMA - Il club biancoceleste però ha una solidità di bilancio che garantisce maggiore libertà d'azione al ds Tare. Discorso diverso per la Roma, che si prepara a chiudere la stagione con forti perdite. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i giallorossi probabilmente dovranno anche sostituire Smalling e Mkhitaryan che per motivi diversi potrebbero tornare a Manchester United e Arsenal dopo un anno di prestito. Per questo si registra un sondaggio di Petrachi sia per Lovren che per Pedro. Non solo Lazio e Roma, anche altri club stanno facendo le stesse valutazioni, ma anche sul calciomercato il derby è sempre derby.

