Calciomercato Lazio, finalmente Provedel! I dettagli sul contratto

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Un mercato con i fiocchi quello della Lazio in questa sessione estiva. Sono otto, ora, i colpi che la società biancoceleste è riuscita a mettere a segno. Così dopo l'arrivo di Vecino, ecco finalmente Ivan Provedel. A Sarri serviva un portiere, era piuttosto urgente e dopo una trattativa lunga che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo, la dirigenza è riuscita a portare a casa anche questo. Domani sono in programma le visite mediche per l'ex Spezia, poi sarà atteso a Formello per apporre la firma al contratto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'accordo ha una durata quinquennale e guadagnerà una cifra compresa tra 1,2 e 1,3 milioni di euro a stagione. Nella giornata di ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli del trasferimento e anche le cifre, probabilmente con una variazione rispetto ai 2,5 milioni di euro ipotizzati in precedenza: i liguri potrebbero aver spuntato e trattenuto una percentuale di rivendita. Ancora un po' di attesa, l'ultimo step prima di vestire ufficialmente la maglia con l'aquila sul petto e aggregarsi alla squadra per il primo allenamento.

