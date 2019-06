Calciomercato Lazio, i movimenti in attacco: spunta un nuovo scenario

Il calciomercato della Lazio si sta sviluppando soprattutto nei reparti di difesa e centrocampo, ma anche l'attacco è sotto esame. Resta da definire la posizione di Caicedo, che Inzaghi vorrebbe trattenere anche se il giocatore potrebbe andare alla ricerca di un contratto più ricco. L'ecuadoriano è a un anno dalla scadenza e senza il rinnovo i biancocelesti aprirebbero le porte a una cessione. In ogni caso Tare guarda all'estero, terreno di caccia che in passato ha dato ottimi frutti.

SUGGESTIONE CHOLITO - In Italia però si sta delineando uno scenario che potrebbe risultare interessante anche per la Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Petagna, appena riscattato dalla Spal, è in trattativa con la Fiorentina, dove la posizione di Simeone non è così salda. Il Cholito in uscita da Firenze rappresenterebbe una suggestione per i biancocelesti, che hanno nel padre un idolo assoluto dello Scudetto del 2000. Giovanni ha rifiutato il Sassuolo, piace a Verona e Bologna, ma di fronte a una chiamata della Lazio non ci penserebbe due volte. Certo il costo non sarebbe un ostacolo semplice da superare, visto che i viola hanno versato 18 milioni nelle casse del Genoa per lui, ma l'ultima deludente stagione ha fatto sicuramente scendere la valutazione.

