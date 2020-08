Calciomercato Lazio, il Bologna spera ancora per Hickey

Sembra diventato ormai un tormentone di mercato, quello legato ad Aaron Hickey, terzino sinistro degli Hearts, seguito nei mesi scorsi anche dalla Lazio. Il classe 2002 sembrava essere a un passo dal Bayern Monaco, ma il Bologna, (arrivato prima dei bavaresi sul calciatore) ci spera ancora: i dirigenti rossoblù hanno fatto di tutto, cercando di convincere il ragazzo e la famiglia, e gli scozzesi proprietari del cartellino spingerebbero per mandarlo in Italia. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Il giovane sembrerebbe ancora propenso ad accettare la corte dei tedeschi, che però lo manderebbero un anno a giocare nel Bayern B in quarta divisione. Discorso diverso se approdasse in Emilia, dove sarebbe il vice Dijks e giocherebbe nell'immediato in Serie A. Il Bologna attende a ore la risposta definitiva.

