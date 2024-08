Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Ecco l'offerta per Vitor Roque"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a caccia di rinforzi per completare la rosa da affidare a Marco Baroni. Serve un ritocco in attacco facendo attenzioni alla questione lista con gli over 22 al momento full. Non è escluso quindi l'aquisto di un Under 22 e tra i tanti nomi è uscito anche quello di Vitor Roque. La stellina del Barcellona piace anche in Premier League, ma i biancocelesti hanno provato a bruciare la concorrenza. Come sottolinea l'edizione de Il Messaggero, per il calciatore sarebbero stati offerti al Barcellona 20 milioni più il 50% della futura rivendita del calciatore. I catalani, però, valutano l'attaccante 30 milioni di base più eventuali bonus. La pista, tuttavia, va monitorata nei prossimi giorni per capire se la Lazio alzerà la proposta.