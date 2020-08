Calciomercato Lazio, il pres. Setti su Kumbulla: "Siamo in attesa dell'Inter, ma altre big interessate"

Non è un un segreto: il primo nome in cima alla lista di coloro che la Lazio tiene in considerazione per la difesa è quello di Marash Kumbulla. I biancocelesti sembravano a un passo dalla chiusura dell'operazione, ma il prepotente inserimento dell'Inter ha complicato la situazione. Ad oggi i capitolini rimangono alla finestra, ma i nerazzurri sono in pole-position. La conferma è arrivata dallo stesso presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti. Il numero uno gialloblù, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha rivelato: "Diciamo che attendiamo la fine dell'Europa League, questo è vero. Però ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Non è comunque da escludere a priori che possa rimanere un altro anno a Verona".

