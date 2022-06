Calciomercato Lazio, incrocio di portieri con il Napoli: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Uno degli acquisti più importanti del calciomercato della Lazio sarà quello del portiere. La prima scelta è sempre Marco Carnesecchi, che oggi sarà sottoposto all'operazione alla spalla. Tra le alternative nei giorni scorsi erano emersi anche i due estremi difensori del Napoli, David Ospina e Alex Meret. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei il primo, in scadenza di contratto con gli azzurri, è vicino all'addio alla Serie A. Il colombiano è in corsa con Andrij Lunin per ricoprire il ruolo di secondo di Thibaut Courtois al Real Madrid. Per quanto riguarda Meret invece il Napoli ha avviato i discorsi per il rinnovo di contratto fino al 2027. Per la sostituzione di Ospina è stato bloccato Salvatore Sirigu del Genoa, entrato anche nei radar della Lazio in caso di addio anticipato di Pepe Reina.