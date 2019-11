Calciomercato Lazio, intrecci con Raiola: si valuta Rosario del Psv

In casa Lazio è di nuovo aperto il canale con il super procuratore Mino Raiola. Le due parti si stanno confrontando su più tavoli, sia in vista del mercato invernale - che però non dovrebbe regalare sorprese - sia per quello estivo, che va progettato mesi prima dell’apertura. In passato, il manager di Ibra ha portato nella Capitale Kishna ma l’olandese, dilaniato dagli infortuni, si è rivelato un flop e a giugno andrà via a parametro zero. L’agente di Pogba ha però nella sua scuderia nuovi talenti da proporre alla dirigenza della Lazio.

ROSARIO - Il nome nuovo, riportato nella rassegna stampa di Radiosei, è quello di Pablo Paulino Rosario. Mezzala offensiva del PSV Eindhoven, può rappresentare un’idea per il centrocampo biancoceleste del futuro. Olandese, di origini dominicane, è titolare nel proprio club e, quest’anno, ha già collezionato 13 presenze in Eredivise, due gol ed un assist. Pupillo dell’allenatore Van Bommel che, da quando gli è stata affidata la squadra, ha lavorato molto sul centrocampo, Rosario ha una valutazione di 15 milioni, ma la cifra rischia di salire da qui a giugno. Cresciuto nelle giovanili di Feyenoord ed Ajax, ha vissuto un’esperienza all’Almere City per approdare finalmente al PSV. Il giocatore piace al ds Tare, che starebbe valutando tutti i parametri. Il mercato estivo è ancora lontano, ma l’asse Lazio-Raiola è già caldo.

