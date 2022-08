Calciomercato Lazio, Kezman: "Kamenovic? Merita una chance, Sarri..."

Il procuratore di Milinkovic Savic e Marusic ha parlato anche dell'altro suo assistito che vorrebbe fosse più coinvolto nel progetto Lazio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mateja Kezman ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport raccontando la situazione dei suoi assistiti da Milinkovic a Marusic passando per Kamenovic. Sul difensore serbo in particolare il procuratore ha spiegato che si aspetta che il giocatore possa avere una chance alla Lazio o altrove. Ecco le sue parole: «Storia sgradevole. E’ uno dei migliori talenti serbi, avevo 10 squadre per lui. Con Sarri ha avuto una possibilità con il Verona. I rapporti tra me e il club rimangono, ma questa storia mi fa molto arrabbiare. Merita una chance non perché sono il suo agente, ha un grosso potenziale e lo dimostrerà. Alla Lazio o altrove».