Calciomercato Lazio, Kostic in uscita dall'Eintracht: già pronto il sostituto

La Lazio è in pole position per Filip Kostic. L'esterno piace a Maurizio Sarri, con cui condivide l'agente (Fali Ramadani), ma fino alla cessione di Joaquin Correa non è possibile chiudere l'affare. I biancocelesti sono avanti a tutte le pretendenti, c'è il gradimento del giocatore e la disponibilità dell'Eintracht Francoforte. Proprio il club tedesco si è già tutelato e ha pronto il sostituto: come riporta la rassegna stampa di Radiosei è in chiusura l'affare con il Milan per Jens Petter Hauge. C'è già l'accordo tra le due società a 12 milioni sulla cifra fissa, resta da limare qualcosa sui bonus, ma l'affare è in chiusura. Hauge non è partito con la squadra di Pioli perché aspetta un segnale per il nuovo viaggio in Germania. Hauge arriva, Kostic parte.

