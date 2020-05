Calciomercato Lazio, l'Anderlecht insiste con Proto. Ma c'è un problema...

CALCIOMERCATO LAZIO, PROTO - Grandi movimenti alle spalle di Strakosha, primo indiscusso. La Lazio non perde di vista nemmeno la situazione portieri, anche perché il nome di Viviano come secondo e le parole di Proto che strizza l'occhio al suo vecchio Anderlecht hanno smosso le acque della porta. Dal Belgio continuano a credere che un ritorno dell'attuale vice biancoceleste sia possibile (Proto lì ha giocato dal 2005 al 2008 e dal 2009 al 2016), basterebbe solamente allentare la tensione che al momento c'è tra il numero due della Lazio e il presidente dell'Anderlecht Marc Coucke. Le recenti dichiarazioni rilasciate da Proto, che non rifiuterebbe un ritorno, giocano a favore dei belgi nonostante l'età avanzata del calciatore, 37 anni il prossimo 23 maggio. Il ritiro potrebbe aspettare ancora - si legge sulla rassegna di Radiosei - se l'Anderlecht si facesse avanti e tendesse a Silvio la mano. La dirigenza dei 'Les Mauve et Blanc' starebbe cercando di ammorbidire la posizione di Coucke e Proto per arrivare ad un accordo. Il contratto con la Lazio scade a giugno del 2021, la pagina successiva potrebbe essere ancora in Belgio.

