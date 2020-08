Calciomercato Lazio, l'Arsenal spara altissimo per Torreira: le cifre

CALCIOMERCATO LAZIO - Lucas Torreira vuole tornare in Italia. Dopo l'esperienza in Premier League con la maglia dell'Arsenal, l'ex Sampdoria vuole la Serie A. Il suo nome in queste settimane è stato accostato a Roma, Milan, Napoli, Torino, Lazio e Fiorentina. Sono proprio i viola a essersi mossi concretamente andando a bussare alle porte dei Gunners. Secondo l'edizione odierna de La Nazione, però, gli inglesi avrebbero gelato i toscani con una richiesta monstre: ben 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La società di Commisso ha preso tempo convinta che con il passare dei giorni la cifra possa abbassarsi. Il mercato chiuderà il 5 ottobre c'è tempo per aspettare che i club decidano di far partire "i saldi".

