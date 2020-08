Calciomercato Lazio, l'Atalanta si muove per Grujic: le novità

Era più volte finito in orbita Lazio, negli anni, il nome di Marko Grujic. Centrocampista serbo classe 96' del Liverpool, quest'anno autore di una buona stagione all'Hertha Berlino in prestito. Su di lui, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha messo gli occhi l'Atalanta. I bergamaschi vorrebbero prenderlo in un'operazione “stile Pasalic”, in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, sul calciatore ci sarebbero gli interessamenti in Germania di Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach. I Reds, dopo due anni di prestito vorrebbero monetizzare, e la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Sono attese novità nei prossimi giorni. Il futuro di Grujic potrebbe essere in Italia.

